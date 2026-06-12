El Alto: Video muestra cómo bloqueadores incendian y agreden a policías

En un hecho ocurrido este viernes en la zona del puente Seque, El Alto, una patrulla policial dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) fue incendiada por civiles en el momento exacto en que realizaba labores de vigilancia. El incidente fue registrado en video, mostrando cómo los agresores atacaron a los efectivos y prendieron fuego al vehículo mientras los manifestantes bloqueaban la zona.

Informe de la Policía

El comandante Regional de la Policía en El Alto, Coronel Fernando Rojas, confirmó la veracidad del material audiovisual:

“Los han agredido cruel y cobardemente además aprovechando el número de estas personas y han encendido con fuego la camioneta., explicó Rojas.

El caso será parte de las investigaciones de la policía, utilizando el video como prueba clave para determinar responsabilidades y sancionar a los involucrados en este acto de violencia.

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