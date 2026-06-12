Encapuchados armados se llevan a un dirigente de Yapacaní; investigan un presunto secuestro

La Policía activó operativos de búsqueda luego de que un grupo de siete hombres encapuchados y armados ingresara por la fuerza a una vivienda en San Germán y se llevara a Edgar P. S., dirigente de la Zona Norte Integrado de Yapacaní en Santa Cruz.

El hecho ocurrió la noche del jueves 11 de junio, alrededor de las 20:45, en el barrio 24 de Junio, distrito 7 de San Germán. Según la denuncia presentada por los familiares, los atacantes vestían de negro, portaban armas largas y actuaron de manera coordinada al irrumpir en el domicilio.

Los sujetos redujeron a la víctima y la obligaron a subir a una camioneta, para luego huir con rumbo desconocido. Hasta la mañana de este viernes no se conocía el paradero de Edgar P.S.

Tras conocerse el caso, efectivos de la Policía, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y personal del DACI desplegaron operativos en distintos sectores del municipio para localizar al dirigente y dar con los responsables.

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