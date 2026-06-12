Vehículo choca contra un poste y camión impacta una vagoneta estacionada en Santa Cruz

Dos accidentes de tránsito registrados en diferentes puntos de Santa Cruz dejaron daños materiales y volvieron a poner en debate los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.

El primer hecho ocurrió en la avenida Beni y segundo anillo, donde un vehículo impactó contra un poste de alumbrado público. De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor se encontraba aparentemente en estado de ebriedad al momento del accidente. A pesar de la fuerza del impacto, no se reportaron personas heridas y únicamente se registraron daños materiales.

Tras el choque, efectivos policiales llegaron al lugar para controlar el tránsito y evitar mayores complicaciones en una de las vías más transitadas de la ciudad.

Horas después, otro accidente se registró en la avenida Virgen de Cotoca, a la altura del tercer anillo. En este caso, un camión colisionó contra una vagoneta que se encontraba estacionada.

Según los afectados, el conductor del vehículo pesado también presentaba signos de haber consumido bebidas alcohólicas. Sin embargo, denunciaron que la Policía demoró en llegar al lugar para atender el caso y establecer responsabilidades. Ambos hechos dejaron daños materiales de consideración.

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