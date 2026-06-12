Aeropuerto Viru Viru: Fiscalía investiga posible existencia de droga en cargamento de madera

La Fiscalía General del Estado confirmó el inicio de los peritajes de laboratorio a un cargamento de exportación sospechoso que pretendía ser enviado hacia los Estados Unidos. Las autoridades ministeriales intervinieron de emergencia la carga de marcos y puertas de madera con destino a Miami debido a los presuntos antecedentes de la empresa remitente.

El Ministerio Público ya realizó la recolección exhaustiva de las pruebas científicas ante la sospecha de que la mercancía contenga sustancias controladas en su estructura. La identidad de las firmas involucradas y los detalles logísticos adicionales se mantienen bajo peritaje técnico para evitar entorpecer el curso de las investigaciones en curso.

Operativos en Viru Viru y despliegue técnico

Este importante hallazgo se consolidó tras una intensa jornada de allanamientos ejecutados en las áreas operativas del Aeropuerto Internacional Viru Viru. El personal de la Fiscalía y las fuerzas antinarcóticos se concentraron en los sectores de carga aérea.

Los equipos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico utilizaron canes adiestrados durante el olfateo de los depósitos. Los expertos recolectaron las muestras necesarias y las trasladaron a los laboratorios especializados para obtener resultados definitivos en las próximas horas.

Contexto y expansión de la red criminal

Las autoridades judiciales investigan formalmente si este cargamento interceptado en la terminal cruceña guarda relación con el caso 'Narcomaderas'. Esta investigación internacional se originó tras la incautación en Chile de más de 100 toneladas de cocaína ocultas en listones de madera provenientes del territorio nacional.

Las pesquisas de esta red criminal transnacional incluirán nuevos allanamientos simultáneos en el departamento de Santa Cruz y en la región amazónica de Pando. La gravedad del caso provocó la activación de una comisión internacional de alta seguridad conformada por investigadores de Bolivia, Chile, España y agentes de la DEA.

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