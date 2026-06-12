Un grave hecho de inseguridad conmocionó a los vecinos del centro de la ciudad. Una mujer fue víctima de un violento intento de secuestro en inmediaciones de la calle México, casi esquina Plaza Colón. El suceso, que quedó registrado en cámaras de seguridad, ocurrió ayer por la tarde, aproximadamente a las 16:00 horas.

Según se observa en las imágenes de vigilancia, la víctima intentaba escapar a pie de un hombre que la perseguía. El sujeto logró alcanzarla y la jalonéo fuertemente de la mochila.

Testigos y vecinos de la zona relataron que el agresor le tapó la boca a la mujer con la clara intención de subirla por la fuerza a un automóvil que se encontraba en el lugar. Afortunadamente, la rápida intervención de los transeúntes que circulaban por el sector impidió que el hombre lograra su cometido, logrando rescatar a la víctima.

Antecedentes de acoso: De acuerdo con las declaraciones de los vecinos, el atacante no era un desconocido para la víctima; aseguran que el hombre la venía acosando desde hace algún tiempo atrás.

La denuncia formal ya fue presentada ante las autoridades competentes por la madre de la joven afectada. Hasta el momento, la Policía mantiene el caso bajo estricta investigación y aún se desconoce si el acusado ha sido aprehendido. Los vecinos de la calle México y alrededores exigen mayor presencia policial ante la audacia de la delincuencia a plena luz del día.

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