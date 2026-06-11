Caso maletas: Niegan libertad para cuatro detenidos en Palmasola

La justicia determinó mantener tras las rejas a los cuatro investigados por el delito de tráfico de sustancias controladas en el denominado ‘caso maletas’. Tras concluir la audiencia de cesación de la detención preventiva en el Juzgado de Los Lotes, la autoridad jurisdiccional resolvió negar la libertad de los acusados que permanecen recluidos en el centro penitenciario de Palmasola.

Ampliación de la detención preventiva

El dictamen judicial no solo frenó las intenciones de los procesados de salir de prisión, sino que agravó la situación legal de dos de ellos. En este sentido, la autoridad jurisdiccional ha determinado ampliar la detención preventiva para el juez Hebert Zeballos y para un socio de la empresa de seguridad privada presuntamente implicada en el hecho.

Según informó la fiscalía, aún faltan algunos actos investigativos por realizar, razón por la cual la autoridad judicial consideró indispensable que los sospechosos continúen recluidos para asegurar el esclarecimiento del caso.

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