El impacto de los feminicidios en Cochabamba: 16 menores quedaron huérfanos

La violencia contra las mujeres sigue dejando una profunda huella en Cochabamba. Entre el 1 de enero y el 7 de junio de 2026, cinco feminicidios registrados en el departamento dejaron un saldo devastador: 16 niños y adolescentes quedaron huérfanos y dos de los presuntos autores permanecen prófugos de la justicia.

Los datos corresponden al Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, que realizó un seguimiento de los casos ocurridos en la ciudad de Cochabamba, Sacaba y Tarata.

Las víctimas tenían entre 27 y 56 años. Tres de los feminicidios ocurrieron en la capital cochabambina, uno en Sacaba y otro en Tarata.

La violencia extrema se manifestó de distintas formas: dos mujeres fueron apuñaladas, una fue asfixiada, otra estrangulada y una más perdió la vida tras recibir brutales golpes en la cabeza.

En tres de los cinco casos, los agresores eran las parejas de las víctimas; en uno, el autor fue el yerno, y en otro, la expareja.

Los casos que estremecieron a Cochabamba

Ingrid Liliana Céspedes Condori (30) fue la primera víctima del año. El 18 de enero, en la zona de El Abra, en Sacaba, fue asfixiada por su pareja, Omar Mauricio Alvis Rodríguez, de 43 años. Dejó huérfanos a dos niños, de 10 y 6 años. El agresor ya fue sentenciado a 30 años de prisión.

El 2 de febrero, Luana Natalia Téllez Rocha (30) fue golpeada hasta la muerte presuntamente por su pareja, un ciudadano brasileño identificado como Leonardo O.B., de 35 años. El crimen ocurrió en la ciudad de Cochabamba. Su hijo de seis años quedó sin madre. El acusado logró escapar y continúa prófugo.

Otro de los casos más impactantes fue el de Elizabeth Sheila Villa Jiménez (29), quien fue golpeada y estrangulada el 26 de abril por su pareja, el ciudadano peruano Jhonatan M.T. Sheila dejó seis hijos huérfanos: niños de 11, 10, 5, 4 y 3 años, además de un bebé de apenas 18 meses.

El acusado huyó inicialmente hacia Perú junto a dos de los menores, pero posteriormente fue capturado. Sin embargo, aún no fue trasladado a Bolivia debido a procesos judiciales pendientes en territorio peruano.

Murió intentando defender a su hija

El 26 de mayo, Sofía Vásquez Jiménez (56) perdió la vida tras ser apuñalada por su yerno, Maklin V., de 28 años, en el municipio de Tarata.

Según las investigaciones, la mujer intentó defender a su hija, quien estaba siendo agredida después de asistir a una fiesta. Sofía dejó seis hijos; uno de ellos aún es menor de edad. El presunto feminicida continúa prófugo.

El crimen transmitido en vivo

El caso más reciente ocurrió el 7 de junio y conmocionó al país por la forma en que sucedió.

Máxima Álvarez Gutiérrez (27) fue asesinada presuntamente por su expareja, Adrián A.A., mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales.

Durante el ataque, la cámara del teléfono quedó apuntando hacia el techo, pero el audio registró los momentos de desesperación de la joven mientras pedía ayuda. Sus seguidores, sin comprender lo que ocurría, preguntaban insistentemente qué estaba pasando.

Máxima dejó huérfana a una niña de siete años. El acusado fue capturado en un alojamiento del municipio de Vinto y actualmente cumple detención preventiva.

Una cifra que va más allá de los números

Detrás de los cinco feminicidios registrados este año en Cochabamba hay 16 historias marcadas por el dolor, la ausencia y la pérdida.

Mientras dos de los responsables siguen prófugos y otros enfrentan procesos judiciales, las familias de las víctimas continúan exigiendo justicia para mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas por la violencia.

Con información del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres.

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