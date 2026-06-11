Alcaldía alteña denunciará formalmente posible "faena clandestina" tras hallazgo de cráneos de animales

La Alcaldía de El Alto advirtió sobre la posible existencia de una faena clandestina de perros luego del hallazgo de decenas de cráneos y colas de animales en contenedores de basura de la zona Río Seco. Las autoridades anunciaron que presentarán una denuncia penal y activaron una investigación para identificar a los responsables.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Protección al Ciudadano, Elio Pacheco, informó que el caso fue conocido a través de denuncias vecinales enviadas mediante fotografías, videos y ubicaciones precisas, lo que permitió el despliegue de personal municipal al sector.

“Nos hemos constituido en Río Seco y hemos podido detectar este material abandonado cerca de un contenedor. Aparentemente se trataría de cráneos de perros y también se encontraron colas de estos animales”, explicó.

Inicia análisis de restos óseos

La autoridad señaló que los restos fueron recolectados y serán sometidos a estudios técnico-científicos para confirmar su origen, aunque los primeros indicios apuntan a una posible faena clandestina destinada a la comercialización ilegal de carne.

“Esto levanta las alarmas en el municipio porque podría tratarse de un atentado contra la salud pública. Estamos investigando si esta carne fue utilizada para la elaboración de alimentos que luego fueron comercializados”, indicó.

Denuncia formal

Pacheco anunció que la Alcaldía formalizará una denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de biocidio y atentado contra la salud pública, mientras se revisan cámaras de seguridad y otros elementos que permitan identificar a los autores.

“Las personas que estén jugando con la salud de la población serán puestas ante la justicia. No vamos a permitir que se comercialicen productos que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos”, afirmó.

Las autoridades también recomendaron a la población adquirir carne únicamente en mercados, frigoríficos y establecimientos autorizados que cuenten con controles sanitarios y documentación de procedencia.

La investigación continúa y los resultados de laboratorio podrían conocerse en aproximadamente diez días, plazo en el que se espera confirmar si los restos corresponden efectivamente a canes y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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