La cifra sigue creciendo: 41 casos estremecen al país por hechos de violencia extrema contra mujeres

La violencia contra las mujeres continúa cobrando vidas en Bolivia. Con el asesinato de Norma Q.M., de 26 años, registrado en el municipio de La Guardia, la cifra de feminicidios en el país ascendió a 41 casos en lo que va de 2026.

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que el Ministerio Público abrió una investigación por el delito de feminicidio y confirmó la aprehensión de Alejandro C.S., de 29 años, quien es señalado como el principal sospechoso del crimen.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la joven perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca en el cuello, presuntamente por su concubino.

"La Fiscalía actuó de manera inmediata tras conocer la denuncia y actualmente se realizan todos los actos investigativos necesarios para esclarecer plenamente este hecho, colectar los elementos de convicción y garantizar que el responsable sea sometido a la justicia conforme establece la ley", señaló Zeballos.

Según explicó el fiscal del caso, Edson Daza Céspedes, el hecho salió a la luz después de que familiares de la víctima reportaran su desaparición ante la Policía de La Guardia.

Durante las investigaciones, Alejandro C.S. habría confesado que la madrugada del 3 de junio llegó a su domicilio y, tras una discusión con su pareja, la agredió con un cuchillo de cocina provocándole una herida mortal en el cuello.

Posteriormente, según su declaración, llevó a sus hijos hasta la vivienda de su madre y luego regresó al inmueble para trasladar el cuerpo de la víctima en una motocicleta hasta el kilómetro 12 de la zona del río Piraí, donde lo enterró.

El Ministerio Público continúa desarrollando las diligencias investigativas y aguarda los resultados de la autopsia médico-legal, que permitirán determinar con precisión las causas de la muerte.

Este nuevo caso vuelve a poner en evidencia la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres y eleva a 41 el número de víctimas de feminicidio registradas en Bolivia durante la presente gestión.

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