Hallan sin vida a una madre de dos niños; su pareja es el principal investigado

Un nuevo caso de feminicidio conmociona a Santa Cruz. La víctima, identificada como Norma Quispe Mamani, de 26 años, fue reportada como desaparecida desde el pasado 3 de junio, lo que encendió la alarma de su familia, que inició su búsqueda al no lograr comunicarse con ella.

“Nosotros hemos hablado el día martes por teléfono, ella llamó a su papá, pero después ya no contestaba el celular”, relató su madre, Juana Martínez, al recordar los últimos contactos con su hija.

El caso dio un giro cuando el principal sospechoso, su pareja Alejandro Castillo, inicialmente habría intentado desviar la investigación. “Él decía que se había perdido, que se fue a viajar, pero nunca dio parte a la Policía”, señalaron los familiares.

Sin embargo, según el relato de la familia, el hombre terminó confesando el crimen ante la Policía y condujo a los efectivos hasta una zona cercana al río Piraí, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven.

“Ese asesino nos dijo que ella se había perdido, pero después terminó confesando”, expresó la madre entre lágrimas.

Los familiares también revelaron que la víctima habría sido víctima de violencia previa, aunque no lo había denunciado formalmente. “A sus amigas les contaba que él la maltrataba, pero a nosotros no nos decía nada”, relató una de las familiares.

El hecho deja además a dos niños en la orfandad, de 6 y 7 años, quienes ahora quedan bajo el cuidado de la familia materna.

“Pedimos justicia, no queremos que esto quede impune. Son dos niños que han quedado sin su madre”, señalaron.

La familia exige que la investigación alcance a todas las personas que pudieran estar involucradas o haber tenido conocimiento del hecho. “No creemos que haya actuado solo, esto tiene que investigarse bien”, añadieron.

Asimismo, piden apoyo para los menores, quienes actualmente atraviesan una fuerte afectación emocional tras lo ocurrido. En tanto, el autor se encuentra aprehendido y se aguarda la audiencia de medidas cautelares mientras la investigación continúa.

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