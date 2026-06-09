“Era padre y madre para sus hijas”: familia de Abigail exige capturar al presunto cómplice del feminicidio

El feminicidio de Abigail Padilla Rojas continúa generando conmoción e indignación en Santa Cruz. Mientras las investigaciones avanzan, los familiares de la víctima exigen justicia y piden que las autoridades identifiquen y capturen a un presunto cómplice, pues consideran que el principal acusado no habría actuado solo.

Abigail fue hallada sin vida en una zona del barrio Tajibo Sur, tras haber sido reportada como desaparecida. De acuerdo con los últimos avances del caso, la Fiscalía confirmó que la prueba científica realizada a restos de arena encontrados en las prendas de vestir del acusado coincide con los rastros extraídos de las vías respiratorias de la víctima, un elemento que fortalece la investigación.

Sin embargo, para la familia aún quedan interrogantes por resolver. Magali Padilla, hermana de Abigail, manifestó que existen indicios de que una segunda persona habría participado en el crimen.

“Lo único que pido es justicia, porque sé que él que está dentro no fue el único que actuó. Pido que se encuentre al otro responsable por el delito cometido”, señaló.

La mujer sostiene que el acusado mantenía una relación conflictiva con su hermana y lo describió como una persona agresiva, violenta y controladora. Además, relató que la última comunicación que tuvo Abigail con una de sus hijas fue cerca de las 19:00 de aquella jornada, cuando informó que continuaba compartiendo con el ahora investigado.

Para la familia, resulta difícil creer que el acusado haya trasladado solo a la víctima hasta el lugar donde fue encontrada. Por ello, solicitaron que se revisen cámaras de vigilancia y se identifique la movilidad que habría sido utilizada.

“Sí, porque llevarla hasta allá, en una movilidad, tiene un cómplice. Pido a las autoridades que lleguen hasta el final del caso”, afirmó Magali.

El dolor de los familiares se profundiza al pensar en las dos hijas que dejó Abigail. Según contó su hermana, ambas menores quedaron al cuidado de la familia.

“Ahorita están con la familia, porque de parte de padre igual, a su padre lo mataron, y ahora le quitaron a su madre”, reveló entre lágrimas.

Los seres queridos de la víctima recuerdan a Abigail como una mujer trabajadora, dedicada a sus hijas y al bienestar de su familia. “Ella era nuestra segunda madre. Siempre estaba pendiente de todos. Le gustaba cocinar, trabajaba vendiendo ropa y buscaba nuevas formas de generar ingresos para sacar adelante a sus niñas”, relató su hermana.

Mientras el principal acusado permanece bajo investigación, la familia exige la máxima sanción para todos los responsables y solicita garantías de seguridad ante el temor de que exista otra persona involucrada que aún permanezca en libertad.

“Ya cayó la primera persona, pero que no dejen el caso ahí. Queremos que encuentren al otro culpable y que se haga justicia por Abigail”, concluyó Magali.

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