Las autoridades municipales de Santa Cruz de la Sierra exhortaron a la población a tomar medidas de prevención ante el pronóstico de fuertes vientos y un descenso de temperaturas previsto para los próximos días. Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar estacionar vehículos debajo de árboles frondosos y gigantografías para prevenir accidentes.

El secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Paulo Viruez, informó que durante las recientes lluvias se registraron algunas caídas de árboles, aunque no se reportaron inundaciones en viviendas ni emergencias de gran magnitud.

“Hemos tenido atención de caídas de árboles; sin embargo, no hemos tenido ningún tipo de atención por inundaciones”, señaló la autoridad durante una entrevista con El Mañanero.

Viruez recordó que la Alcaldía mantiene habilitada la línea gratuita 800-12-5050 para la atención de cualquier emergencia. Además, indicó que cuatro equipos municipales permanecen disponibles para desplazarse a los lugares donde se requiera asistencia.

Respecto a las recomendaciones para la población, la autoridad enfatizó la importancia de evitar estacionar vehículos bajo árboles frondosos o cerca de estructuras publicitarias debido a las condiciones climáticas previstas.

“Es recomendable que no se estacionen bajo árboles frondosos ni donde haya gigantografías, toda vez que tenemos previsión de que habrá vientos en los próximos días. De igual manera, recomendamos el uso de abrigo porque vamos a tener un descenso de temperaturas”, explicó.

Sobre la situación del río Piraí, Viruez aseguró que no se registraron emergencias ni riesgos de crecida. Indicó que brigadas municipales realizaron un monitoreo constante en las riberas y mantuvieron coordinación con el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), entidad que confirmó que no existen alertas por incremento del caudal.

En relación con las afectaciones por las lluvias, el secretario aclaró que no se reportaron barrios inundados, aunque sí se registró acumulación de agua en algunas avenidas de la ciudad.

“Barrios inundados no; lo que sí hemos tenido son avenidas inundadas, sin embargo, no hemos tenido ninguna evacuación de agua de los domicilios”, precisó.

Asimismo, anunció que la Alcaldía prevé habilitar el albergue municipal hasta el fin de semana, con el objetivo de brindar resguardo a personas vulnerables ante la llegada de las bajas temperaturas.

“Ya contamos con las instalaciones, los servicios básicos y la provisión de alimentos. Tenemos previsto aperturar el albergue hasta el fin de semana, toda vez que tenemos conocimiento de que habrá descensos de temperaturas en estos días”, indicó.

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