“Casi se nos muere un compañero”: el drama de los choferes que llevan casi un mes varados en Confital

La crisis provocada por los bloqueos en las carreteras de Cochabamba adquiere un rostro cada vez más dramático. Decenas de transportistas de carga pesada permanecen atrapados desde hace casi un mes en el sector de Confital, en la ruta que conecta Cochabamba con Oruro, donde denuncian que ya no tienen alimentos suficientes, carecen de medicamentos y enfrentan condiciones extremas de frío.

Entre ellos se encuentra don Nelson, un conductor que relató la difícil situación que viven cientos de choferes varados en la carretera. “Estamos muy mal, llevamos casi un mes en el bloqueo, sin ayuda y sin medicamentos”, afirmó.

Según contó, la emergencia sanitaria ya comenzó a cobrar víctimas. Uno de los conductores tuvo que ser evacuado en ambulancia tras sufrir una grave complicación de salud.

“Casi se nos muere. No sabemos si llegó al hospital. También la esposa de un compañero, que tiene diabetes, presión alta y migraña, está muy delicada y necesita atención médica urgente”, señaló.

Enfermos, sin comida y soportando temperaturas bajo cero

Los transportistas aseguran que las provisiones se agotaron hace varios días. Muchos sobreviven con pequeñas porciones de papa hervida y agua cuando logran conseguirla.

“Ya no tenemos pan, azúcar ni víveres. No hay gas, tampoco leña. Hace diez días pedimos medicamentos y agua, pero no llega nada”, lamentó el conductor.

La situación se agrava por las bajas temperaturas que se registran en la zona. Los choferes pasan las noches dentro de sus cabinas para protegerse del frío, que alcanza hasta diez grados bajo cero.

“Estamos metidos en los camiones con dolores de espalda. Hay compañeros que ya no quieren caminar porque están enfermos y agotados”, relató.

El diésel se agota y crece la preocupación

Además de la falta de alimentos, varios transportistas enfrentan otro problema: el combustible se está terminando.

Los conductores explican que necesitan encender diariamente los motores para evitar que las baterías se congelen por las bajas temperaturas. Sin embargo, muchos ya no cuentan con diésel suficiente.

“Hay compañeros que ya no tienen combustible. El miedo es que se nos acabe completamente porque el frío está congelando las baterías”, advirtió Nelson.

“Estamos secuestrados”

La sensación de abandono es uno de los reclamos más recurrentes entre los afectados. “Estamos secuestrados y nadie dice nada. Ni el Gobierno, ni las autoridades, ni los movilizados”, expresó el chofer.

También denunció que algunos transportistas extranjeros, incluidos conductores paraguayos, permanecen encerrados en sus vehículos sin posibilidades de continuar viaje y con problemas de salud.

“Por humanidad, que nos den un cuarto intermedio para salir. Necesitamos paso humanitario y ambulancias para atender a los enfermos”, pidió.

Clamor por ayuda urgente

Los transportistas hicieron un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y a los sectores movilizados para que permitan corredores humanitarios y faciliten la atención médica de las personas más vulnerables.

“Si no pueden sacarnos de aquí, que nos manden alimentos. Hay mucha gente sufriendo y no tiene nada para comer”, afirmó Nelson.

Mientras los bloqueos continúan en distintas rutas del país, la situación en Confital se deteriora día a día. Para los choferes atrapados, la preocupación ya no es únicamente llegar a destino, sino poder resistir una crisis que, aseguran, amenaza su salud y su vida.

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