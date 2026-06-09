Bloqueos, marchas y cabildos: estos son los puntos afectados en La Paz y El Alto este martes

El Comando Departamental de la Policía informó que este lunes 9 de junio se prevén diversas movilizaciones, bloqueos y concentraciones en las ciudades de La Paz y El Alto, por lo que recomendó a la población tomar rutas alternas para evitar retrasos y complicaciones en sus desplazamientos.

Según el reporte actualizado, diferentes sectores instalarán medidas de presión en puntos estratégicos de la ciudad de El Alto, donde se prevén bloqueos de vías en distintos sectores.

Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.

Asimismo, en el centro paceño se anunciaron movilizaciones protagonizadas por la Central Obrera Boliviana (COB), organización que determinó radicalizar sus medidas de presión.

Entre las actividades programadas también figura un gran cabildo por la pacificación convocado por el Comité Cívico Pro Departamento de La Paz, que se desarrollará en la plaza San Francisco.

De igual manera, la agrupación La Paz Limpia realizará un mitin de protesta en las inmediaciones del Palacio Consistorial.

Plaza Murillo sin acceso

La Policía advirtió además que la plaza Murillo permanecerá sin acceso debido al cierre de vías en el sector, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse informada y utilizar rutas alternas.

Las autoridades recomendaron a conductores y peatones planificar sus desplazamientos con anticipación ante la posibilidad de congestionamientos vehiculares y restricciones en varios sectores de la sede de gobierno y la ciudad de El Alto.

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