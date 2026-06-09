Familias del Oncológico celebran la donación del 50% de los salarios del presidente y sus ministros

La reciente decisión del presidente de donar el 50% de su sueldo para la atención en el Hospital Oncológico ha encendido una luz de esperanza en cientos de familias de escasos recursos.

"Que el señor los bendiga, si hace estos trabajos por la gente humilde que escasamente no tenemos de dónde sacar; tengo una hija por la que estoy peregrinando hace años con ella", relató conmovida una de las madres beneficiadas al asistir por análisis especializados que no se realizan en ningún otro centro.

Para los familiares, el desprendimiento financiero del mandatario representa un alivio directo en una batalla diaria donde el factor económico suele ser implacable. Otra de las madres afectadas expresó su profunda gratitud señalando que "es muy difícil pagar las medicaciones para las quimios", al tiempo que recordó que "todo lo que se haga por la salud es aplaudido porque los medicamentos son carísimos".

Sacrificios compartidos y gratitud

La realidad hospitalaria obliga a los entornos cercanos a abandonar temporalmente sus hogares y dinámicas laborales con tal de salvar la vida de sus seres queridos. "Estoy con alegría, porque aquí se necesita mucho apoyo y a veces uno deja de estar en casa o ver a los hijos por estar con el familiar que lo necesita, por eso pido que siga ayudando a los demás", concluyó una tercera testigo de este impacto solidario.

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