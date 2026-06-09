La crisis por los bloqueos de carreteras en el departamento ha alcanzado un punto crítico y desgarrador. El transporte pesado y de pasajeros cumple este lunes 39 días de asfixia en las rutas, atrapado en un conflicto que parece no tener fin. En las últimas horas, choferes varados en plena carretera comenzaron a difundir desesperados pedidos de auxilio a través de las redes sociales, asegurando que se encuentran desabastecidos, expuestos a la inclemencia del clima y "secuestrados" sin el apoyo de ninguna institución del Estado.

"Ya no sabemos qué vamos a comer"

La situación en los puntos de bloqueo, especialmente en las zonas altas que conectan a Cochabamba con el occidente del país, es alarmante. Los transportistas deben soportar temperaturas bajo cero y nevadas prolongadas con recursos que se agotaron hace semanas.

"Por favor, necesitamos una ayuda. Ya no sabemos qué hacer, tenemos miedo, hermanos. Tanta nieve y todo blanco, ya no sabemos qué vamos a comer. Por favor, acuérdense de nosotros", clamó un transportista visiblemente afectado a través de un video.

Otro de los choferes, varado en la comunidad de Confital, denunció con indignación el abandono absoluto por parte de los distintos niveles del Estado boliviano:

"Estamos aquí, en la localidad de Confital, secuestrados. Aquí no existen ni los derechos humanos, ni la Gobernación, ni los ministros. Lastimosamente, es una pena. Yo creo que cuando las autoridades quieran solucionar este problema, ya va a haber muchos muertos. Parece que para ellos no contamos como seres humanos".

El peligro latente de las rutas alternas

Mientras una gran mayoría opta por quedarse en la carretera resguardando el valor de la mercadería que transportan, la desesperación ha empujado a otros choferes a tomar decisiones extremas.

En varios sectores, los transportistas han comenzado a desviar sus camiones de alto tonelaje hacia rutas alternas informales, desafiando terrenos inestables, ríos colmados y senderos angostos no aptos para el transporte pesado. Las imágenes que circulan muestran a los propios conductores trabajando descalzos en medio de aguas heladas y lodo para acomodar piedras, improvisando plataformas con la única intención de que sus vehículos no se vuelquen o queden atrapados definitivamente.

Estas peripecias ponen en riesgo inminente su integridad física y comprometen el estado de las herramientas de trabajo que sustentan a sus familias, todo en un intento desesperado por llegar a sus destinos tras más de un mes de parálisis forzada. Al cierre de este reporte, ni el Gobierno nacional ni las autoridades departamentales han anunciado un plan de contingencia o el envío de asistencia humanitaria para los centenares de transportistas que continúan atrapados en las carreteras cochabambinas.

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