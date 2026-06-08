¿Quiere sacar una ficha para el San Juan de Dios? Así puede hacerlo rápido y fácil

El Hospital San Juan de Dios ha dado un giro definitivo hacia la modernización al habilitar su nueva plataforma de reserva de fichas médicas digitales. Esta herramienta tecnológica busca terminar de raíz con las largas y agotadoras filas que los pacientes realizaban tradicionalmente en las instalaciones del nosocomio.

Imagen: sjdd.santacruz.gob.bo

Para beneficiarse de este servicio, los usuarios deben ingresar al portal web oficial de la institución https://sjdd.santacruz.gob.bo/ y seleccionar la opción y seleccionar la opción “Reservar mi ficha”. El sistema validará el acceso de forma inmediata con solo introducir el número de carnet de identidad del ciudadano.

Imagen: sjdd.santacruz.gob.bo

Requisitos y excepciones del sistema

Esta modalidad digital está dirigida exclusivamente a las personas que ya cuentan con un historial clínico registrado debido a consultas previas en el establecimiento. Aquellos ciudadanos que busquen atención por primera vez en este centro de salud deberán acudir obligatoriamente a las ventanillas físicas para su alta inicial.

Una vez consolidada la reserva virtual, la plataforma asignará de manera automática el día y la hora exacta para la consulta médica. Los pacientes beneficiados tendrán que presentarse en las instalaciones hospitalarias con media hora de anticipación y portando sus documentos de identidad.

Modernización y descentralización médica

La iniciativa se encuentra enmarcada dentro del Plan de Digitalización y Descentralización de la Salud que lidera activamente la Gobernación de Santa Cruz. Con esto se pretende agilizar los trámites burocráticos, optimizar los tiempos de la población y democratizar el acceso oportuno a la medicina especializada.

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