Cochabamba al límite: bloqueos dejan 300.000 empleos en peligro y hunden el turismo

La crisis por los bloqueos de carreteras ha escalado a niveles críticos, dejando a Cochabamba en una situación económica insostenible. La parálisis vial no solo ha cortado las conexiones del departamento, sino que amenaza con destruir el aparato productivo local, poniendo en riesgo inminente más de 300.000 puestos de trabajo.

Un golpe de 2.200 millones de bolivianos

Las pérdidas económicas globales ya se cuentan por miles de millones, pintando un panorama desolador para el empresariado cochabambino.

"Estamos ya en más de 2.200 millones como Cochabamba, pero a estas alturas ya realmente, seguir haciendo el conteo económico es duro, es penoso", lamentó Juan Pablo Demeure, representante de los empresarios locales.

El sector exportador es uno de los más golpeados por la falta de tránsito. Los productores reportan toneladas de carga varada y la imposibilidad física de llegar a los puertos internacionales. "Mucha carga está varada, lamentablemente el perjuicio es muy grande, no se están cumpliendo los compromisos y en muchos casos algunos contratos se están perdiendo", manifestó con dureza un empresario exportador, cuestionando la falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno central.

A esto se suma el daño a la infraestructura vial. Los sectores afectados advierten que, incluso si los bloqueos se levantaran de inmediato, los desastres dejados en las carreteras requerirán de varios días de trabajo técnico para que el país pueda retornar a una verdadera normalidad.

El turismo y la hotelería, en "terapia intensiva"

Si hay un sector que ha sentido el impacto de forma catastrófica, es el del turismo y la gastronomía, que ha visto reducida su actividad en un 90%. El feriado largo, que usualmente representa un alivio financiero y una alta inyección económica, terminó convirtiéndose en un fracaso rotundo.

La realidad del sector hotelero es sumamente lamentable y la situación es muy crítica. Actualmente, los hoteles de la región están trabajando apenas al 10% de su capacidad, subsistiendo únicamente gracias al turismo ejecutivo, mientras que el resto de las habitaciones permanecen completamente vacías por la falta de flujo turístico.

Esta ausencia total de visitantes ya deja pérdidas económicas que fluctúan en los 55 millones de bolivianos para los hoteleros, un impacto tan devastador que ha obligado a varios establecimientos a cerrar sus puertas definitivamente. "Este feriado largo nosotros lo recibimos muy molestos, puesto que en vez de favorecer nos está perjudicando al 100%", explicó el representante del sector.

Imagen internacional dañada y desempleo masivo

El problema ha trascendido las fronteras del departamento. Los conflictos sociales y las imágenes de lo que ocurre en ciudades como La Paz han generado una percepción de caos a nivel internacional, ahuyentando por completo a los visitantes extranjeros y afectando severamente a toda la cadena turística y gastronómica.

El director de Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), Oscar Velarde, advirtió sobre las secuelas sociales inmediatas de este desplome: "Estamos hablando de más de 300.000 empleos que están en peligro, personas que pueden ser despedidas y en Cochabamba ocurre lo mismo".

La comunidad empresarial y los trabajadores exigen soluciones urgentes e inmediatas antes de que el daño económico sea completamente irreversible y desemboque en una crisis de desempleo masivo e incontenible.

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