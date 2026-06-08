Productores venden leche, queso y huevo a precio de costo en Cochabamba

Tras más de 38 días de intensos perjuicios económicos provocados por los bloqueos de carreteras, el sector productivo de Cochabamba se encuentra en una situación crítica. Uno de los sectores más golpeados es el lechero, cuyos productores se han visto obligados a convertir la Plaza Principal 14 de Septiembre en un mercado improvisado para evitar la pérdida total de sus mercancías.

Desde hace dos semanas, los productores se han instalado en diferentes plazas del centro de la ciudad. Según explican, la iniciativa no busca generar ganancias sustanciales, sino rescatar el capital invertido y evitar que alimentos de primera necesidad se echen a perder al no poder ser trasladados a otros mercados del país.

Precios directos del productor al consumidor

La venta se realiza de manera directa, ofreciendo precios al por mayor para el beneficio de las familias cochabambinas. Durante las noches, una gran cantidad de ciudadanos continúa llegando a la plaza principal para abastecerse de estos productos esenciales de la canasta familiar.

Una de las vendedoras del lugar detalló que los productores llegan por la tarde, a partir de las 5:00 p.m., ofreciendo el litro de leche a 6 bolivianos, el quesillo grande a 10 bolivianos y el queso criollo a 48 bolivianos.

Por su parte, los productores avícolas, instalados al otro extremo de la plaza, informaron que el maple de huevo se comercializa entre 28, 30 y 32 bolivianos, dependiendo de la calidad del producto.

Solidaridad y respuesta de la población

Al promediar las ocho de la noche, el panorama reflejaba una alta demanda, al punto que muchos productores de huevo ya comenzaban a abandonar el sitio tras haber agotado por completo su stock del día.

Ante la certeza de que el conflicto vial persiste, los comerciantes confirmaron que la venta directa continuará el día de mañana en la misma Plaza 14 de Septiembre, invitando a la población que aún no ha adquirido estos alimentos a pasar por el lugar y apoyar de manera directa a los productores locales.

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