Verduras desde Achocalla: productores sortean bloqueos y alivian la canasta familiar en El Alto

En una demostración de ingenio y resiliencia, los productores de verdura del municipio de Achocalla lograron esquivar los bloqueos de carreteras para instalarse estratégicamente en la Avenida Del Policía de la ciudad de El Alto. En este punto de venta directa del productor al consumidor, cientos de amas de casa lograron abastecerse nuevamente de alimentos esenciales como tomate, zanahoria, pepino y lechuga, aliviando semanas de escasez y especulación.

La oferta directa desplomó los precios del mercado tradicional, permitiendo que, por ejemplo, la cabeza de lechuga y el repollo se comercializaran a tan solo 5 bolivianos. Ante este respiro económico, las compradoras alteñas expresaron su satisfacción, asegurando que “está barato” y celebrando que el costo de la canasta familiar “está algo accesible” tras un largo periodo de crisis en el suministro.

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