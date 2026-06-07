Paz agradece al pueblo boliviano: ‘Su resistencia es nuestra fuerza’

El presidente Rodrigo Paz dirigió un mensaje a la nación mediante sus redes sociales agradeciendo "al pueblo boliviano por la resistencia y la fortaleza en estos momentos difíciles" que atraviesa el país. El mandatario destacó que, gracias a esa entereza ciudadana y al diálogo con sectores estratégicos, La Paz y El Alto comienzan a registrar avances concretos hacia mejores días.

Alivio energético para las familias

En el plano operativo, el jefe de Estado confirmó el ingreso estratégico de más de un millón de litros de gasolina y 40 mil garrafas de gas para abastecer a las regiones más afectadas. Este suministro masivo busca mitigar de forma progresiva el impacto de un desabastecimiento severo que, reconoció el presidente, ha golpeado duramente la economía de los hogares.

A pesar del ingreso de los carburantes, el Ejecutivo advirtió que "aún queda mucho por hacer" para superar por completo la emergencia actual. Para cerrar, Paz ratificó el compromiso de su administración asegurando que "seguiremos trabajando con firmeza hasta devolver tranquilidad a cada hogar y la estabilidad que Bolivia merece".

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