Con 100 músicos en escena, la Filarmónica de Santa Cruz festeja una década de trayectoria

La música clásica vuelve a cautivar al público cruceño con el inicio de la temporada de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz, que este año celebra una década de trayectoria artística.

El concierto inaugural se realizó con lleno total en el Teatro Americano, donde más de 800 personas asistieron para disfrutar de una de las obras más emblemáticas del repertorio sinfónico.

La presentación conmemorativa reunió a cerca de 100 músicos en escenario, quienes interpretaron la reconocida “Sinfonía Fantástica” del compositor francés Héctor Berlioz. El espectáculo tuvo una duración aproximada de dos horas, dividido en dos actos con un breve intermedio.

La velada también estuvo marcada por el reconocimiento al talento joven. Dos estudiantes beneficiados con una beca de música clásica participaron del concierto y próximamente viajarán a Estados Unidos para continuar fortaleciendo su formación artística.

Con este concierto, la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz dio inicio a una nueva temporada de presentaciones.

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