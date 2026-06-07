El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que en La Paz y El Alto "empiezan a registrarse avances concretos fruto del trabajo y del diálogo con quienes sí apuestan por un futuro mejor". A través de sus redes sociales, el mandatario reconoció que estas regiones todavía enfrentan momentos difíciles, pero destacó los esfuerzos conjuntos para superar la situación de abastecimiento.

En un balance reciente, el jefe de Estado detalló que en los últimos días ingresaron más de un millón de litros de gasolina y 40 mil garrafas de gas a ambas urbes. Este flujo de recursos busca aliviar de manera progresiva una compleja situación que, según sus propias palabras, "ha golpeado a muchas familias bolivianas".

Compromiso con la estabilidad

A pesar del progreso, Paz fue enfático al señalar que "aún queda mucho por hacer" y agradeció profundamente al pueblo boliviano por su resistencia y fortaleza. Finalmente, el presidente prometió que la administración central seguirá "trabajando con firmeza hasta devolver tranquilidad a cada hogar y la estabilidad que Bolivia merece".

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