Las largas filas para conseguir alimentos básicos reflejan la creciente preocupación de las familias alteñas ante la escasez y el encarecimiento de productos de la canasta familiar.

Tras más de un mes de bloqueos en el departamento de La Paz, ciudadanos denunciaron dificultades para acceder a huevos, verduras y otros insumos esenciales.

En distintos puntos de la ciudad de El Alto, decenas de personas aguardaron durante horas para comprar un maple de huevos. Ante la alta demanda, los propios compradores solicitaron que la venta se limite a una unidad por persona para que el producto alcance a más familias.

“Nos hemos enterado que había huevo y por eso estamos haciendo fila. Esperemos alcanzar”, comentó una ciudadana mientras esperaba su turno. Inicialmente, el precio anunciado era de Bs 55 por maple, pero posteriormente los vendedores establecieron un costo único de Bs 60.

Los consumidores señalaron que el incremento de precios afecta gravemente la economía familiar. “Es muy caro, pero qué vamos a hacer. Peor es no tener”, expresó otra compradora.

La situación también se extiende a otros alimentos. Vecinos denunciaron que algunas verduras triplicaron su valor en comparación con semanas anteriores.

Los ciudadanos coincidieron en que los bloqueos están generando serias dificultades para el abastecimiento y afectan directamente a la población. “Estamos perjudicados totalmente”, manifestaron, mientras las filas continúan creciendo en busca de alimentos básicos.

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