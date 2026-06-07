Ley de Estados de Excepción: cómo se aplicará y qué derechos podrían limitarse

Tras una extensa sesión de casi 14 horas, la Cámara de Diputados sancionó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción. La norma establece procedimientos claros para declarar situaciones extraordinarias, protege derechos fundamentales y fija límites temporales a las medidas.
07/06/2026 7:38
Escuchar esta nota
Este domingo a las 05:52, la Cámara de Diputados aprobó y sancionó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, en una sesión presencial y virtual que duró casi 14 horas.
“Habiéndose aprobado en grande y en detalle, queda sancionada la ley y remítase al Ejecutivo para fines constitucionales”, señaló el presidente de la Cámara, Roberto Castro Salazar.
La norma cuenta con 27 artículos y una disposición abrogatoria y derogatoria, y fue aprobada con más de dos tercios de los votos en ambas estaciones. Su sanción sigue a la aprobación en la Cámara de Senadores el jueves pasado, en medio de bloqueos que afectan a gran parte del país desde hace más de un mes.
¿Qué sigue tras la sanción en Diputados?
El abogado constitucionalista, Gustavo Mendoza, detalló el proceso:
Coordinación con instituciones
Mendoza agregó que la Policía y las Fuerzas Armadas deberán ser notificadas y participar en la implementación:
“La coordinación garantiza que las medidas sean técnicas, proporcionales y respeten los derechos fundamentales de la población”.
Principios clave de la ley
Con esta ley, Bolivia establece un marco legal claro para declarar estados de excepción, equilibrando la seguridad nacional con la protección de los derechos ciudadanos. Como explica Mendoza:
“Emergencia sí, exceso no. La ley define límites claros para proteger a la población sin vulnerar derechos fundamentales”.
Mira la programación en Red Uno Play