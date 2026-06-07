Ley de Estados de Excepción: cómo se aplicará y qué derechos podrían limitarse

Este domingo a las 05:52, la Cámara de Diputados aprobó y sancionó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, en una sesión presencial y virtual que duró casi 14 horas.

“Habiéndose aprobado en grande y en detalle, queda sancionada la ley y remítase al Ejecutivo para fines constitucionales”, señaló el presidente de la Cámara, Roberto Castro Salazar.

La norma cuenta con 27 artículos y una disposición abrogatoria y derogatoria, y fue aprobada con más de dos tercios de los votos en ambas estaciones. Su sanción sigue a la aprobación en la Cámara de Senadores el jueves pasado, en medio de bloqueos que afectan a gran parte del país desde hace más de un mes.

¿Qué sigue tras la sanción en Diputados?

El abogado constitucionalista, Gustavo Mendoza, detalló el proceso:

Promulgación por el Ejecutivo:

“Si se tiene una aprobación en detalle artículo por artículo sin modificaciones, deberá remitirse al Ejecutivo porque ya se entiende que está sancionada. El presidente promulga y remite a la Gaceta Oficial; desde el momento de la publicación, entra en vigencia y ya puede ser aplicable”.

“Si se tiene una aprobación en detalle artículo por artículo sin modificaciones, deberá remitirse al Ejecutivo porque ya se entiende que está sancionada. El presidente promulga y remite a la Gaceta Oficial; desde el momento de la publicación, entra en vigencia y ya puede ser aplicable”. Declaratoria de estado de excepción:

“Puede el presidente, si lo considera conveniente, aplicar esta medida a través de un decreto supremo, que requiere la participación del Consejo de Ministros. En ese decreto se deben señalar los alcances: duración máxima de 90 días, medidas proporcionales para resguardar el orden público y la seguridad nacional, y la zonificación territorial de la medida”.

“Puede el presidente, si lo considera conveniente, aplicar esta medida a través de un decreto supremo, que requiere la participación del Consejo de Ministros. En ese decreto se deben señalar los alcances: duración máxima de 90 días, medidas proporcionales para resguardar el orden público y la seguridad nacional, y la zonificación territorial de la medida”. Limitación de derechos:

“El decreto deberá indicar qué derechos se van a limitar, por ejemplo, la libertad de tránsito o de reunión, en qué periodos y lugares. Todo esto dentro de un marco de proporcionalidad y subsidiariedad: primero se deben agotar las instancias de diálogo y conciliación, y solo si la situación no puede solucionarse, se aplican restricciones temporales”.

Coordinación con instituciones

Mendoza agregó que la Policía y las Fuerzas Armadas deberán ser notificadas y participar en la implementación:

“La coordinación garantiza que las medidas sean técnicas, proporcionales y respeten los derechos fundamentales de la población”.

Principios clave de la ley

Proporcionalidad: las medidas deben ajustarse al riesgo real para el orden público. Subsidiariedad: primero se agotan instancias de diálogo y conciliación antes de aplicar restricciones. Duración limitada: máxima de 90 días, con posibilidad de ampliación solo mediante autorización de la Asamblea Legislativa. Transparencia y control: todas las acciones se realizan bajo control constitucional y en el marco de los derechos fundamentales.

Con esta ley, Bolivia establece un marco legal claro para declarar estados de excepción, equilibrando la seguridad nacional con la protección de los derechos ciudadanos. Como explica Mendoza:

“Emergencia sí, exceso no. La ley define límites claros para proteger a la población sin vulnerar derechos fundamentales”.

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