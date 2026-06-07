Seis orquestas participan en el cierre del Festival Melodías de Chiquitos

El Festival Melodías de Chiquitos entra en su etapa final con una intensa agenda cultural en la iglesia central de la plaza principal de San José de Chiquitos, donde este fin de semana se desarrolla la última jornada del evento musical.

El evento reúne a elencos musicales provenientes de los municipios de Roboré y San José de Chiquitos, que participan en esta tercera edición del festival, consolidado como uno de los encuentros artísticos más importantes de la región chiquitana.

“Estamos iniciando lo que es el cierre, básicamente, hoy primera noche y mañana culminamos este hermoso festival”, comentó uno de los profesores responsables del evento en la antesala del concierto.

Esta jornada se presentaron seis orquestas y coros distribuidos en diferentes etapas de presentación dentro del templo misional.

El festival concluirá este domingo, cuando se lleve a cabo la jornada final de presentaciones, cerrando así una nueva edición del encuentro musical en la Chiquitania.

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