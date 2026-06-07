¿Hará frío o calor? Así estarán las temperaturas en el país este domingo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el reporte del clima para las ciudades capitales del país correspondientes a este domingo 7 de junio de 2026. Los datos confirman que se vivirá una fuerte intensificación de las bajas temperaturas en todo el sector occidental de Bolivia durante la jornada.

La ciudad de El Alto registrará la temperatura más baja del territorio nacional al alcanzar los 6 grados bajo cero durante las primeras horas de la mañana. Por su parte, la urbe de La Paz mantendrá una mínima de 2 grados, aunque se espera que el sol de la tarde eleve el termómetro hasta los 19 grados de máxima.

Heladas extremas en el Altiplano

La situación climática en la Villa Imperial de Potosí mantendrá en alerta a la población por el intenso congelamiento ambiental previsto para hoy. La capital potosina sufrirá una mínima de 5 grados bajo cero, aunque experimentará una tarde soleada con una máxima estimada en 17 grados.

Oruro también sentirá el rigor de la época invernal al registrar una temperatura mínima fijada exactamente en los 0 grados centígrados. Sin embargo, la radiación solar de la tarde ofrecerá un leve alivio a los habitantes orureños con una máxima que ascenderá a los 14 grados.

Estabilidad en los valles del sur

Los valles bolivianos presentarán condiciones mucho más estables y templadas en comparación con la hostilidad térmica de la zona altiplánica. En la capital del Estado, Sucre, la mínima se situará en los 7 grados centígrados y se proyecta una tarde agradable que llegará hasta los 26 grados.

Por su parte, la ciudad de Tarija comenzará el día con una temperatura mínima de 10 grados bajo un cielo que estará parcialmente cubierto. Para la tarde tarijeña se pronostica un ambiente bastante cálido, estimando que el termómetro alcance los 27 grados de máxima.

Contraste tropical y lluvias en el oriente

Cochabamba actuará como puente climático al registrar una mínima de 5 grados y una máxima que alcanzará los 27 grados en horas de la tarde. En contraste, la región de los llanos mostrará un panorama completamente diferente, donde Santa Cruz vivirá una mínima de 20 grados y una máxima de 31 grados.

Finalmente, las ciudades del norte amazónico, Trinidad y Cobija, liderarán las temperaturas más altas del país con máximas de 33 grados tras registrar mínimas de 20 grados. Estas regiones orientales deberán tomar previsiones debido a los pronósticos de lluvias que se presentarán durante la tarde y la noche de hoy.

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