Gobierno confirma que identificaron al autor del disparo contra policía en San Julián

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó que las Fuerzas del Orden y el Ministerio Público ya tienen plenamente identificado al autor que disparó e hirió a un efectivo policial en el intento de desbloqueo en San Julián, Santa Cruz. Ante este escenario, la autoridad indicó que se activaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del agresor.

"Se han movilizado a través de una campaña de desinformación, que también tiene financiamiento ilegal y del exterior", denunció Espinoza de manera categórica.

El titular de Economía enfatizó que, detrás de estas protestas, operan grupos infiltrados que buscan generar caos y desestabilización social en el país.

El trasfondo de las movilizaciones

Según la autoridad ministerial, existe un claro afán desestabilizador que tiene nombre y apellido, cuyo objetivo principal es evitar que Evo Morales responda ante la justicia. Finalmente, Espinoza hizo un llamado directo a los manifestantes legítimos: "no se dejen usar, no sean escalera de una persona que no quiere responder a la justicia".

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