Zamora denuncia una “mano negra” detrás de los bloqueos en Bolivia

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, se refirió a las movilizaciones que amenazan la estabilidad nacional, asegurando que la línea del presidente Rodrigo Paz es firmemente el diálogo.

No obstante, la autoridad denunció intereses ocultos detrás de las protestas al señalar que "aquí hay una mano negra que quiere enlutar a todos los bolivianos".

El fantasma de la desestabilización y la opción constitucional

De acuerdo con el Ejecutivo, el trasfondo de estas medidas de presión no responde a demandas sociales legítimas, sino a una estrategia radical para generar caos y convulsión social. "Lo que quiere esta mano negra es muerte para que los sectores u organizaciones sociales reaccionen y sea una escalera para que se cubra de una justicia que tiene que llegar", aseveró el ministro.

Respecto a las medidas que podría adoptar el Gobierno de persistir el conflicto, Zamora no descartó el uso de facultades especiales para restablecer el orden público. El titular de Obras Públicas enfatizó que la Ley de excepción "es una herramienta constitucional que veremos cómo la utilizamos", aunque aclaró que de momento trabajan día a día por la concertación.

El llamado a responder ante los tribunales

La autoridad ministerial apuntó al líder cocalero como uno de los principales responsables de la tensión que se vive en las carreteras.

"Invitar al señor Evo Morales de que no se quede en su guarida; si tiene que cumplir ante la justicia, vaya y cumpla", indicó Zamora.

Finalmente, el ministro instó a gobernaciones, alcaldías y a la sociedad civil a unirse para erradicar de forma definitiva los cortes de rutas que estrangulan la economía familiar boliviana. "Los bloqueos nos traen mala suerte; las personas que quieren atentar contra la democracia tendrán que ir ante la justicia", concluyó.

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