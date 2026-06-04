BOA modifica horarios por feriado largo: Sepa cuándo retirar sus encomiendas

Mediante un comunicado, Boliviana de Aviación (BoA) informó que sus almacenes de carga en el eje troncal del país ingresarán en una pausa absoluta. Mañana viernes 05 de junio, las estaciones de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba no tendrán atención al público debido a las disposiciones por los días feriados. Las autoridades de la aerolínea estatal instaron a la población que utiliza este servicio a tomar las previsiones correspondientes para evitar contratiempos innecesarios en las puertas de las terminales.

El impacto del cerco vial en los almacenes

Este freno temporal en las actividades logísticas de BoA Cargo está directamente ligado a la sobredemanda de espacio provocada por las movilizaciones y bloqueos de carreteras que asfixian la economía general. La escasez de alimentos en los mercados occidentales transformó al Aeropuerto Internacional de Viru Viru en un centro de acopio donde cientos de familias intentan enviar carne de res y pollo a sus allegados.

En este contexto, se conoce que la acumulación masiva de estos productos perecederos saturó las capacidades físicas de almacenamiento de la aerolínea en las ciudades principales. Por esta razón, durante la jornada del jueves de Corpus Christi, las terminales solo abrieron de forma excepcional para entregar la carga que ya se encontraba previamente almacenada.

Restricciones vigentes para el transporte de alimentos

Para los usuarios que planeen regularizar sus despachos una vez reabiertas las oficinas, se recuerda que las estrictas condiciones de seguridad se mantienen sin modificaciones. Quienes transporten comestibles de forma particular en vuelos comerciales tienen un tope máximo de dos termos por pasajero, con un peso límite de hasta 32 kilos cada uno.

Asimismo, los envíos deben estar debidamente embalados en envases de alta resistencia para evitar filtraciones o daños colaterales a los equipajes de otros viajeros.

Cadena de frío y oficinas autorizadas

Debido a que el traslado regular de carga aérea se realiza estrictamente a temperatura ambiente, los remitentes deben incluir sus propios geles refrigerantes para proteger los productos cárnicos. Los trámites se deben canalizar únicamente en las secciones de carga oficiales del Aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz), Aeropuerto de El Alto (La Paz) y la Avenida Killman (Cochabamba) para evitar estafas por parte de intermediarios ilegales.

Para reportes sobre el estado de sus paquetes o consultas logísticas previas a la reapertura, la estatal mantiene habilitados sus canales telefónicos verificados como el Contact Center nacional 901-10-5010 y su línea de WhatsApp 71730949. Los ciudadanos también pueden comunicarse de manera directa a los números regionales habilitados para La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

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