"Un paso más hacia el diálogo": El presidente Rodrigo Paz se pronuncia tras decisivo encuentro

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, encabezó hoy una reunión política de máxima urgencia en el piso 12 del edificio legislativo junto al vicepresidente Edmand Lara y las principales autoridades de las cámaras de Senadores y Diputados. Este encuentro clave buscó desactivar la severa crisis social que mantiene paralizado al territorio nacional debido a las movilizaciones y cercos que conflictúan a la economía del país.

Voluntad de diálogo frente a la crisis

A través de sus redes sociales, el mandatario ratificó su postura de apertura al afirmar que "hoy dimos un paso más hacia el fortalecimiento del diálogo, instrumento clave para encontrar soluciones a los conflictos".

Asimismo, Paz enfatizó que mantendrán la disposición de escuchar las demandas sectoriales para construir acuerdos que beneficien a toda la población bajo la premisa de que "Bolivia es una sola".

La urgencia de esta reunión responde a un escenario crítico en la región de Occidente, la cual ya cumple más de un mes bajo un riguroso bloqueo de caminos. Esta medida extrema ha aislado por completo a las principales capitales regionales, dejando consecuencias devastadoras en el ámbito social y comercial.

Por su parte, el Oriente y las zonas de los Valles suman tres semanas de cercos viales continuos que complican aún más el panorama nacional. En este sentido, sectores evidencian el impacto devastador para el aparato productivo debido al estrangulamiento del comercio exterior y el desabastecimiento interno de alimentos y carburantes.

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