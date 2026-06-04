Iglesia Católica exige respeto a la democracia y al voto popular en Corpus Christi

La Iglesia Católica aprovechó la solemnidad de Corpus Christi en La Paz y El Alto para lanzar un enérgico llamado a la ciudadanía y a los actores políticos del país. Durante la liturgia, las autoridades eclesiásticas exigieron priorizar el bienestar colectivo por encima de los intereses particulares y respetar los resultados electorales.

El valor del voto y el juego democrático

El arzobispo de La Paz, Monseñor Percy Galván, fue enfático al señalar que la voluntad popular expresada en las urnas debe ser acatada sin condiciones. "La población ha emitido su voto y ha dicho mayoritariamente lo que quería; entonces, los que entramos al juego democrático debemos respetar los resultados", remarcó el prelado.

En su homilía, Galván cuestionó duramente las movilizaciones que impiden el paso de medicamentos y alimentos, calificándolas como acciones contrarias a los valores cristianos.

"Sepamos ganar y sepamos perder; solo así se garantiza una convivencia ciudadana respetuosa", afirmó la autoridad religiosa para frenar las peticiones arbitrarias de renuncia.

El Alto se suma al pedido de paz

La demanda de estabilidad también resonó con fuerza en la ciudad de El Alto, donde los representantes eclesiales se sumaron a la jornada de reflexión. Desde allí, exhortaron formalmente a resolver las fracturas sociales mediante el diálogo para construir un clima de paz y seguridad nacional.

Fuente: ABI.

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