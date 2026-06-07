Exejecutiva del trópico cochabambino vinculada al evismo irá seis meses a prisión preventiva

La Justicia determinó enviar a detención preventiva por seis meses a Yesenia Vargas, exejecutiva de la Federación Carrasco del trópico cochabambino y aliada del ala evista. La exdirigente, aprehendida en la sede de Gobierno tras participar activamente en las movilizaciones de El Alto, es investigada por su presunta vinculación con las protestas que desestabilizan al departamento paceño.

La medida cautelar no solo alcanzó a la líder sectorial, sino que también se extendió a otros dos implicados identificados como Carlos G. P. y Roy R. R. Ambos ciudadanos cumplirán el mismo periodo de reclusión en el penal de San Pedro, bajo el cargo de coadyuvar en los focos de conflicto que exigían la salida del actual mandatario.

Durante este semestre de reclusión, el Ministerio Público concentrará sus esfuerzos en recolectar las pruebas necesarias para esclarecer el alcance de sus influencias en las movilizaciones. No obstante, la autoridad judicial encargada del caso aclaró que los tres imputados mantienen el derecho de apelar la resolución dentro de los plazos establecidos por la ley.

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