La Paz concentra 15 de los 37 feminicidios reportados en Bolivia este año

La alarmante cifra de feminicidios en Bolivia escaló a 37 casos tras confirmarse una nueva tragedia ocurrida al interior del penal de San Pedro en La Paz. Con este deceso, el departamento paceño se consolida lamentablemente como la región con mayor incidencia criminal al registrar 15 mujeres fallecidas por violencia de género.

“El Ministerio Público inició los actos investigativos en el caso de feminicidio, seguido del suicidio del autor, ocurrido al interior de la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz. Una vez conocido el hecho, inmediatamente se iniciaron las investigaciones para establecer la verdad histórica de los hechos”, explicó de forma oficial el fiscal departamental, Luis Carlos Tórrez.

Radiografía de la tragedia nacional

El fiscal asignado, Frank Vásquez Oblitas, detalló que el examen forense determinó que Claudia B.M.Q. (26) murió por asfixia mecánica por estrangulación antebraquial, mientras que su agresor y pareja, César F.E.S. (38), se quitó la vida por ahorcamiento. De acuerdo con el Índice de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado, del 1 de enero al 6 de junio de 2026, los crímenes se distribuyen así:

La Paz: 15 casos.

15 casos. Santa Cruz: 7 casos.

7 casos. Cochabamba: 4 casos.

4 casos. Oruro: 4 casos.

4 casos. Potosí: 2 casos.

2 casos. Tarija: 2 casos.

2 casos. Chuquisaca: 2 casos.

2 casos. Beni: 1 caso.

Ante este panorama adverso, las autoridades recuerdan a la población que existen canales institucionales activos para frenar y prevenir cualquier tipo de agresión física, psicológica o sexual. Las víctimas o testigos de estos hechos pueden acudir a denunciar formalmente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) o el Ministerio Público.

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