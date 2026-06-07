Comité Pro Santa Cruz exige un estado de excepción sectorizado pero con reglas claras

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, afirmó que el país ha alcanzado un punto de inflexión tras 36 días de crisis, logrando activar los mecanismos legales y constitucionales pertinentes. En ese sentido, calificó la aprobación legislativa como "un acto de patriotismo" destinado a devolver la tranquilidad a la ciudadanía y no a sostener al gobierno de turno.

Ante el escenario de un posible estado de excepción, el líder cívico fue enfático en demandar ecuanimidad y objetividad para evitar que la medida se convierta en otro tipo de herramienta. "Esperamos que el gobierno haga valer su autoridad, pero al mismo tiempo no utilice esto para hacer un cheque en blanco en perseguir al que le dé la gana", advirtió Zambrana.

Exigencia de garantías y temporalidad

La dirigencia institucional cruceña sostiene que cualquier intervención debe ser estrictamente sectorizada, temporal, específica y con reglas muy bien determinadas en resguardo del ciudadano. Bajo esta lógica, Zambrana señaló que San Julián debe ser evaluado con urgencia para aplicar esta medida y "determinar quiénes son estos terroristas que están infiltrados dentro de la ciudadanía".

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