Héroe boliviano de la Marina de EEUU enfrenta a delincuentes y salva su camioneta

Un veterano boliviano de la Marina de Estados Unidos aplicó su entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo para enfrentarse a cuatro jóvenes encapuchados que intentaron robarle su camioneta en Maryland. La víctima, Jheyco Borda Chura, se encontraba trabajando en la calle cuando fue rodeado por los delincuentes y uno de ellos le apuntó directamente a la cabeza.

Reacción bajo fuego

“Me dijo: ‘dame las llaves’, le dije ‘el auto está encendido, puedes ir, están las llaves adentro’. Jaló su mano hacia la izquierda, ahí le agarré la pistola apuntando fuera del cuerpo”, relató el exmilitar sobre el tenso inicio del forcejeo.

Durante la disputa, a la que se sumó su hermano, el arma de fuego se disparó impactando directamente contra el vehículo. “Cuando jaló el gatillo sentí el sonido porque quedé sordo de un lado y lo primero que hice fue chequear que nadie esté herido. Pensé: ‘tengo unos cuantos segundos, tengo que quitarle la pistola sí o sí y salir del lugar’”, confesó Borda.

Captura y detención

Con la ayuda de su padre y de su hermano, el veterano boliviano logró neutralizar y retener a los atacantes en el sitio hasta la llegada de las autoridades, dejando a uno de los asaltantes con heridas leves. Actualmente, la Policía local informó que tiene bajo custodia a dos menores de edad y permanece a la espera de la Fiscalía para dictaminar los cargos oficiales en su contra.

Fuente: Univisión.

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