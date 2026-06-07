Un repartidor de 46 años se debate entre la vida y la muerte tras ser alcanzado por un rayo mientras conducía su motocicleta bajo una tormenta en Bangkok.

El impactante suceso, que quedó registrado en un video viral, muestra cómo la descarga eléctrica golpeó directamente su casco, provocando que perdiera el control y cayera sobre el asfalto.

Un automovilista que circulaba detrás logró frenar a tiempo, evitando una tragedia mayor antes de la llegada de los equipos de rescate. Las autoridades locales informaron que la víctima fue trasladada de urgencia al hospital en estado inconsciente y con severas quemaduras en el cuello y el pecho.

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