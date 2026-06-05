El día se convertirá en noche: El eclipse solar más largo de este siglo ya tiene fecha y no se repetirá en 157 años

El próximo 2 de agosto de 2027, el planeta será testigo del eclipse solar total más largo del siglo XXI, un acontecimiento que promete oscurecer el cielo por completo durante varios minutos. Este impresionante fenómeno meteorológico y espacial contará con una franja de visibilidad sumamente reducida, la cual cruzará de manera privilegiada por Groenlandia, Islandia y la península ibérica.

Oscuridad absoluta y efectos visuales

La fase de totalidad del evento alcanzará una duración máxima aproximada de 6 minutos y 23 segundos en zonas seleccionadas del norte de África, Medio Oriente y Europa. Durante este intervalo de ocultación, la caída de la luz diurna llegará a tal punto que permitirá la observación directa de estrellas y planetas en el firmamento.

Solo zonas del norte de África, Medio Oriente y Europa podrán atestiguar este fenómeno.

El eclipse también se caracterizará por la manifestación de las "Perlas de Baily", una serie de destellos solares provocados por el relieve de los valles lunares. Inmediatamente después, los observadores podrán apreciar el denominado "Anillo de diamante", un efecto óptico que simula una joya resplandeciente justo antes de que la Luna cubra por completo el disco solar.

Puntos clave y seguridad visual

En el caso particular de España, comunidades como Euskadi y el territorio de Álava se perfilan como los emplazamientos más idóneos para seguir un evento que no retornará a esa región hasta el año 2183. Para registrar esta experiencia sin riesgos físicos, los especialistas recuerdan la obligatoriedad de emplear gafas homologadas durante las fases parciales del tránsito.

Fuente: Cronista.com

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