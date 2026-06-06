Elon Musk destaca el avance de Starlink en Bolivia con internet para escuelas

El empresario tecnológico Elon Musk, propietario de SpaceX y de la red de internet satelital Starlink, destacó este viernes una iniciativa de conectividad desarrollada en Bolivia que permite llevar internet de alta velocidad a escuelas rurales.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Musk compartió una publicación de Starlink acompañada del mensaje: “Starlink connecting schools in Bolivia” (Starlink conectando escuelas en Bolivia).

La publicación señala que la empresa está brindando acceso a internet confiable de alta velocidad a más de 1.000 personas, entre estudiantes y docentes de 14 escuelas bolivianas, con el objetivo de fortalecer las habilidades digitales y mejorar los niveles de alfabetización.

Internet para escuelas y comunidades alejadas

La expansión de Starlink en Bolivia se da tras la aprobación del Decreto Supremo 5509, impulsado por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, que abrió el mercado nacional a operadores de conectividad satelital de órbita baja.

La norma permitió el ingreso de empresas como Starlink, OneWeb y el Proyecto Kuiper de Amazon, con el propósito de ampliar la cobertura de internet en regiones donde las conexiones tradicionales son limitadas o inexistentes.

Según informó previamente el Gobierno, Starlink comenzó operaciones en Bolivia desde febrero, en coordinación con la empresa estatal Entel.

Reducir la brecha digital

Las autoridades señalaron que el servicio busca llegar principalmente a escuelas rurales, centros de salud y hogares ubicados en zonas alejadas, contribuyendo a reducir la brecha digital y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas.

Las imágenes difundidas muestran a estudiantes y docentes en unidades educativas bolivianas beneficiadas con la implementación del servicio satelital.

La publicación compartida por Musk generó repercusión en redes sociales al poner a Bolivia en el foco de una de las principales empresas de conectividad satelital del mundo.

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