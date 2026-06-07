¡Lluvia de mangos invade Caracas! El fenómeno frutal que arrasa en redes

Las intensas ráfagas de viento y las fuertes lluvias registradas este fin de semana en Caracas, Venezuela causaron diversos estragos materiales, pero también provocaron un singular fenómeno que sorprendió a los transeúntes de la capital. Decenas de árboles de mango perdieron su fruto de forma simultánea debido al temporal, lo que generó que las calles se cubrieran rápidamente con esta cosecha urbana y motivó a los ciudadanos a recolectarla en cuestión de minutos.

El temporal provocó afectaciones en distintos sectores de la ciudad debido a la caída de árboles, mientras las redes sociales se inundaban con videos virales de las avenidas repletas de frutas.

Fuente: RT.

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