Automóvil invade ciclovía en Cochabamba: Alcaldía anuncia demanda penal

Un vehículo particular vulneró los accesos restringidos e ingresó sorpresivamente a la ciclovía de la ciudad de Cochabamba, desatando la alarma entre los ciudadanos que se encontraban en el lugar. El insólito incidente fue registrado en video por un grupo de jóvenes patinadores, quienes denunciaron públicamente en redes sociales el peligro al que fueron expuestos.

La Alcaldía reaccionó aplicando sanciones administrativas y económicas, además de que anunciaron que se abrirá una demanda penal para evitar que estos hechos se repitan. El misterioso ingreso del motorizado a este sector de difícil acceso ha generado una enorme preocupación y debate, especialmente entre los ciclistas que transitan diariamente por la zona.

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