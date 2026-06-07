Ley de Estados de Excepción en Bolivia: qué dice, cómo funcionará y qué pasa ahora

Este domingo a las 05:52, la Cámara de Diputados sancionó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción tras una sesión ordinaria que comenzó a las 16:30 del sábado y se prolongó casi 14 horas. La aprobación se dio en sus dos estaciones —en grande y en detalle— con el apoyo de más de dos tercios de los legisladores presentes.

El presidente de la Cámara, Roberto Castro Salazar, anunció la sanción de la ley y su remisión al Órgano Ejecutivo para su promulgación conforme al procedimiento constitucional.

Esta norma responde a la necesidad de contar con un marco claro para declarar estados de excepción en situaciones extraordinarias, como conflictos sociales, amenazas a la seguridad o desastres naturales, en un contexto de bloqueos de carreteras que afectan al país desde hace más de un mes.

¿Qué establece la Ley de Regulación de los Estados de Excepción?

La nueva ley consta de 27 artículos y una disposición abrogatoria y derogatoria, y regula de forma explícita cómo se aplicarán y controlarán los estados de excepción en Bolivia:

Declaratoria y procedimiento

El estado de excepción debe ser declarado por el Presidente mediante un Decreto Supremo debidamente fundamentado .

debe ser declarado por el Presidente mediante un . Este decreto debe especificar el alcance territorial , el tiempo de vigencia , las medidas extraordinarias autorizadas y las instituciones encargadas de su aplicación y cumplimiento .

, el , las y las . La medida puede aplicarse en todo o parte del territorio nacional, siempre que exista una relación directa entre la situación excepcional y la zona afectada.

Duración y control

La vigencia de un estado de excepción tendrá un máximo de 90 días , prorrogables solo con autorización de la Asamblea Legislativa .

, prorrogables . El Ejecutivo debe informar formalmente a la Asamblea Legislativa sobre la medida para que esta pueda aprobarla o rechazarla dentro de los plazos establecidos.

Derechos y límites

La ley busca garantizar el orden público interno y la protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

y la establecidos en la Constitución. Aunque permite medidas extraordinarias, la norma afirma que no autoriza la violencia indiscriminada y que su aplicación debe ser razonable y proporcional.

Participación de Fuerzas Armadas

La normativa contempla que las Fuerzas Armadas pueden intervenir cuando la Policía Boliviana sea superada en sus capacidades operativas, por ejemplo, para garantizar la libre transitabilidad o proteger infraestructura estratégica.

¿Qué pasa ahora? El camino a la promulgación

Con la sanción en la Cámara de Diputados, la ley queda lista para ser promulgada por el Presidente del Estado. Una vez firmada y publicada en la Gaceta Oficial del Estado, la norma comenzará a regir formalmente.

La promulgación depende únicamente del Ejecutivo, que deberá evaluar el momento político y social para usarla. Aunque la Constitución ya permite declarar estados de excepción en situaciones graves, esta ley formaliza cómo y bajo qué condiciones se debe proceder.

Expectativas y debates públicos

La aprobación de esta norma llega en un momento de alta presión social y política. El país enfrenta bloqueos de carreteras desde hace semanas, liderados por sectores que demandan cambios profundos en el Gobierno, lo que ha generado un clima de tensión en varias regiones.

Organismos internacionales han expresado preocupación sobre el uso de estados de excepción y han recordado que estas medidas deben respetar los estándares internacionales de derechos humanos, como los estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige proporcionalidad, necesidad y control jurídico estrictos.

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