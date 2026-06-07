Existe expectativa en Bolivia ante la promulgación de la ley que regula los Estados de Excepción, norma que fue aprobada y sancionada por senadores y diputados en las últimas horas.

Hasta el momento, la Dirección de Comunicación de la Presidencia no ha emitido ninguna convocatoria oficial ni ha informado sobre la fecha de un posible acto de promulgación.

La ley establece el marco legal para la declaratoria, aplicación y control de los estados de excepción en el país, definiendo los procedimientos y alcances que deben cumplirse en situaciones extraordinarias que puedan afectar la seguridad del Estado o el orden público.

No obstante, es importante precisar que la promulgación de la norma no significa la entrada en vigencia de un estado de excepción en Bolivia. La ley únicamente regula las condiciones y mecanismos para su eventual aplicación, la cual requeriría una decisión específica del Órgano Ejecutivo bajo las causales establecidas en la normativa.

La expectativa surge en medio de una compleja coyuntura social marcada por más de un mes de bloqueos de carreteras y movilizaciones en distintos puntos del país, donde diversos sectores exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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