Senador Marinkovic denuncia "crímenes de lesa humanidad" en los bloqueos

En una jornada marcada por la tensión política y el agravamiento de la crisis social, la Cámara de Senadores instaló este jueves una sesión extraordinaria bajo la modalidad mixta para tratar el proyecto de ley de reglamentación de los estados de excepción. El senador por la Alianza Libre, Branko Marinkovic, votó a favor de la norma y arremetió contra los sectores movilizados afines al "masismo" y a Evo Morales, a quienes acusó de mantener "secuestrada" a la nación.

"Los bloqueadores violan los derechos de 12 millones de bolivianos"

Al evaluar el desarrollo de la votación, Marinkovic destacó que el proyecto avanza con un respaldo mayoritario que supera los dos tercios en el hemiciclo. No obstante, lamentó los argumentos de los parlamentarios de la oposición al proyecto, señalando un doble rasero en la defensa de los derechos humanos.

"Muchos de los que han estado en contra hablaban de los derechos humanos de los bloqueadores y se han olvidado de los derechos humanos de todas las personas, de todos los más de 12 millones de bolivianos que estamos sufriendo con los bloqueos, de los que se han muerto en los bloqueos porque no los han dejado pasar", afirmó el legislador.

El senador por Libre denunció la gravedad de la situación sanitaria provocada por los más de 30 días de protestas en las rutas, mencionando que la falta de insumos médicos está cobrando vidas inocentes: "Se está acabando el oxígeno en los hospitales. Eso ya son crímenes de lesa humanidad los que están cometiendo los bloqueadores y deberían ser enjuiciados todos". Asimismo, alertó sobre la situación de "más de 40 niños que probablemente muchos perderán la vida" al no poder ser intervenidos en cirugías cardíacas complejas.

Un trasfondo político para derrocar al Gobierno

Para Marinkovic, las movilizaciones en las carreteras del país han dejado de ser una protesta social legítima para convertirse en una estrategia de desestabilización política cuyo fin último es forzar la salida del primer mandatario.

"Lo dijimos el primer día (...) que ese no era el objetivo y hoy lo vemos muy claramente que este es un objetivo político que busca solamente la renuncia del presidente y no una reivindicación social", aseveró.

En este sentido, el legislador diferenció las formas constitucionales de protesta de aquellas que vulneran el libre tránsito. "El bloqueo no es una forma de protesta. Protesta son las huelgas de hambre, protestas son manifestaciones pacíficas, pero toda la protesta que infringe los derechos del resto de los demás (...) ya no es una protesta pacífica, sino es algo ya totalmente inconstitucional", sentenció, agregando que, si existen sectores disonantes, deben optar por las urnas o el referéndum revocatorio: "Para eso existen las elecciones (...) y a los que no les gusta que se aguanten, que hagan un proyecto político".

El senador apuntó directamente al expresidente Evo Morales como el artífice del conflicto, señalando que "este es un pequeño grupo de personas que al mando de Evo Morales está queriendo llevar al país de nuevo al caos, llevar al país nuevamente a ese país que le encantó a Evo Morales con el cual derrocó a Gonzalo Sánchez de Lozada y se hizo 20 años en el poder".

El impacto económico y el llamado al Ejecutivo

Marinkovic no ocultó su preocupación por el "golpe final" que este conflicto representa para la economía boliviana, la cual, según sus palabras, "ya estaba en lo último pendiendo de un hilo". Ante el inminente quiebre de microempresas y emprendedores, adelantó que la Asamblea Legislativa deberá trabajar en medidas de alivio financiero: "Vamos a tener que inclusive, yo creo, todos hacer una ley nueva para reprogramar créditos, para ver cómo darle un alivio financiero a la gente".

Finalmente, el senador por Libre enfatizó que la responsabilidad de aplicar la norma y pacificar el territorio recaerá exclusivamente en el Órgano Ejecutivo una vez que concluya el trámite parlamentario, el cual esperan que sea ratificado por la Cámara de Diputados este viernes.

"Eso ya depende del presidente si la va a promulgar, si él va a hacer uso de esta ley emitiendo el decreto de estado de excepción (...) Ya nosotros hemos cumplido con nuestra parte (...) debió aplicarlo hace tiempo. Nosotros ya no podemos seguir así. El país se está desangrando, la gente está sufriendo demasiado", concluyó.

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