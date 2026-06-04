Santa Cruz se prepara para vivir la celebración de Corpus Christi

Este jueves, cientos de fieles católicos participarán de la celebración de Corpus Christi en la capital cruceña, una de las festividades más importantes del calendario litúrgico de la Iglesia Católica.

La ceremonia central se desarrollará en el atrio de la Catedral Metropolitana Basílica Menor de San Lorenzo, donde se espera una masiva asistencia de creyentes. El padre Miguel Limón explicó que esta festividad se ha extendido por todo el mundo católico.

“Es una fiesta que viene del siglo XIII y viene expandiéndose cada vez más de la presencia de Cristo real, y todos los cristianos católicos creemos”, manifestó el sacerdote.

La iglesia recomendó a los asistentes llegar desde las 15:00 para asegurar un lugar, ya que la celebración comenzará a las 16:00 con una solemne procesión por el centro de la ciudad.

De acuerdo con el croquis oficial presentado por la Iglesia, el recorrido partirá desde el atrio de la Catedral y avanzará por las calles La Paz y Bolívar. Posteriormente continuará por las calles España y Ayacucho, para retornar finalmente a la Plaza 24 de Septiembre, donde concluirá la actividad religiosa.

La solemnidad de Corpus Christi está dedicada a exaltar la presencia real y viva de Jesucristo en la Eucaristía, considerada por la Iglesia Católica como el sacramento central de la fe cristiana. La expresión “Corpus Christi” proviene del latín y significa “Cuerpo de Cristo”.

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