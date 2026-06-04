Ministro Bascopé: Uso de la fuerza será proporcional en caso de estado de excepción

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, se refirió al proyecto de ley que reglamenta el Estado de Excepción durante el programa Que No Me Pierda (QNMP), aclarando que la normativa permitirá al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias solo bajo criterios de proporcionalidad y necesidad, protegiendo la vida y derechos fundamentales de la población.

“El uso de la fuerza durante las operaciones conjuntas será excepcional, diferenciado y estrictamente necesario para neutralizar riesgos graves e inminentes contra la vida, la seguridad de la población y la infraestructura estratégica del Estado”, señaló Bascopé.

Rol de la Policía y FF.AA.

El ministro precisó que, en caso de que se declare un Estado de Excepción, la Policía mantendrá el mando primario de operaciones de seguridad, mientras que las Fuerzas Armadas actuarán solo cuando se supere la capacidad operativa de la Policía, de manera proporcional y delimitada territorialmente.

“La intervención será siempre escalonada: primero la Policía con armamento disuasivo y, solo si es necesario, las Fuerzas Armadas, respetando los derechos de los ciudadanos que no participan en actos violentos”, explicó Bascopé.

Estado de Excepción por razones humanitarias

El ministro de Trabajo afirmó que ley busca además garantizar la protección de infraestructura crítica, seguridad de rutas de abastecimiento, aeropuertos, plantas energéticas, hospitales y centros logísticos, mientras se habilitan corredores humanitarios para asegurar la libre locomoción de la población afectada por los bloqueos.

Bascopé enfatizó que la ley no autoriza acciones arbitrarias ni persecuciones contra la ciudadanía, sino que se centra en neutralizar únicamente actos subversivos o violentos, como ataques con dinamita o bloqueos que pongan en riesgo la seguridad de la población.

“El objetivo es preservar la democracia, la unidad del país y la dignidad de todos los bolivianos. La fuerza se aplicará de manera quirúrgica, proporcional y únicamente contra quienes atenten contra el Estado de Derecho”, concluyó el ministro.

El titular de Trabajo subrayó que esta reglamentación proporciona un marco legal claro y humanitario, asegurando que las medidas extraordinarias sean controladas, supervisadas y respetuosas de los derechos constitucionales.

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