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El Mañanero se volvió pista de baile con clásicos y DJ en vivo

César, Pablo, Marcela y Denisse se sumaron al ritmo de los éxitos del ayer y de siempre en un segmento especial que convirtió el set de El Mañanero de La Paz en una verdadera pista de baile.

Red Uno de Bolivia

04/06/2026 11:31

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El Mañanero se volvió pista de baile con clásicos y DJ en vivo
La Paz, Bolivia

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Este jueves, El Mañanero de La Paz sorprendió a su audiencia con un segmento completamente diferente, divertido y cargado de nostalgia musical.

El programa se convirtió en una verdadera fiesta de clásicos, con la presencia de un DJ en vivo que realizó mezclas con los éxitos del ayer y de siempre, poniendo a bailar a todos en el set.

La alegría se apoderó del programa cuando César, Pablo, Marcela y Denisse dejaron de lado por unos minutos la rutina habitual y se animaron a mostrar sus mejores pasos, esos “pasos prohibidos” que hicieron reír y disfrutar al público.

El ambiente fue de pura diversión, música y complicidad entre los presentadores, quienes acompañaron cada canción con buena energía y mucho humor.

Además, la audiencia también formó parte del segmento, ya que se habilitó un número para que los televidentes pudieran solicitar sus canciones favoritas y sumarse desde casa a esta jornada musical.

Con cada pedido y cada mezcla en vivo, El Mañanero logró conectar con el público a través de canciones que marcaron épocas y que siguen despertando recuerdos, alegría y ganas de bailar.

El segmento mostró una faceta más relajada y entretenida del equipo, consolidando un momento distinto dentro de la programación matinal.

Entre risas, música y clásicos inolvidables, El Mañanero de La Paz cerró una mañana cargada de ritmo, nostalgia y diversión, demostrando que cualquier jueves puede convertirse en una fiesta cuando suenan las canciones correctas.

Mira la programación en Red Uno Play

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