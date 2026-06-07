Violencia y presión: así operan los bloqueos que golpean a Bolivia, según analista

Respecto a la situación actual que vive el país, el analista político Johnny Nogales indicó que “no se está haciendo una presión al gobierno, se está tomando como rehén a la población boliviana para intentar obligar al gobierno a que renuncie al presidente”.

Legislación vigente

Detrás de las movilizaciones existe una estructura de sometimiento que obliga a las bases a manifestarse mediante castigos económicos y físicos, remarcó el analista.

Asimismo, respecto a la respuesta jurídica, señaló que “la misma figura jurídica del Estado de sitio que antes de la Constitución de 2009 se llamaba Estado de sitio y que a partir del artículo 317 de esta constitución se llama ahora Estado de Excepción. Yo creo que no necesita ninguna ley, lo he dicho varias veces, nuestros códigos, particularmente el código penal, es absolutamente claro al establecer los delitos penales que se están cometiendo”.

El saldo fatal de este conflicto ya registra más de 17 personas muertas, abriendo un debate profundo sobre la autoría de estos crímenes. El analista advirtió con preocupación que corre el riesgo de que "vamos a convertir en víctimas a los agresores y unos agresores que en este momento están desarrollando un libreto cuidadosamente trabajado durante muchísimos años".

En este sentido remarcó que se trata de “un sistema que les obliga a salir a bloquear y a hacer estas manifestaciones bajo la multa de dólares de pesos bolivianos, incluso de flagelos, porque hay gente a la que la chicotean si es que no van a bloquear”.

El debilitamiento institucional

Frente a las voces que exigen la intervención de las fuerzas del orden, Nogales indica que la realidad operativa y estructural de las instituciones de seguridad presenta un grave deterioro histórico. "Mucha gente dice, la solución es sacar a las Fuerzas Armadas y reprimir. Sin embargo, tenemos que saber que durante 20 años lo que se ha hecho es desinstitucionalizar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para darle toda la potestad de representación de la población, no a los partidos políticos, sino a los movimientos sociales que eran, por supuesto, controlados por el masismo”, concluyó.

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