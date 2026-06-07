Revisa el mapa completo de los bloqueos que cierran el paso en seis departamentos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó hasta las 9:15 a.m. de hoy domingo un total de 86 puntos de bloqueo que interrumpen el tránsito en seis departamentos del país. Esta preocupante situación afecta directamente el traslado de pasajeros y el abastecimiento de productos esenciales como alimentos, medicamentos y combustible.

Cochabamba se mantiene como el epicentro del conflicto vial al concentrar 26 cortes de ruta en su territorio. Por su parte, La Paz y Potosí también registran una alta conflictividad con 21 y 15 puntos de interrupción respectivamente. Además, Oruro presenta 9 puntos de bloqueos, Chuquisaca 9 y Santa Cruz 2.

Un conflicto laboral que derivó en consignas políticas

Las movilizaciones comenzaron con demandas específicas de distintos sectores sociales, pero con el paso de los días sumaron exigencias políticas radicales que incluyen la renuncia del mandatario. El detonante principal fue el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB), organización que declaró un paro indefinido tras exigir un incremento salarial del 20%.

A esta medida se sumaron los campesinos de la Federación Túpac Katari con bloqueos en el altiplano paceño. Aunque la polémica Ley 1720 de reconversión de tierras ya fue abrogada, las protestas en estas rutas estratégicas no han cesado.

Terminales suspendidas y un llamado urgente al diálogo

Debido a la gravedad de la situación, la Terminal de Buses de La Paz mantiene suspendidas las salidas hacia los destinos afectados del territorio nacional. Los transportistas, productores y comerciantes se encuentran en máxima alerta por el impacto económico que genera este aislamiento.

El Gobierno nacional insiste en la necesidad de instalar mesas de diálogo para resolver de manera pacífica el conflicto. Mientras tanto, las autoridades recomiendan a la población verificar el estado de las carreteras y evitar viajes innecesarios.

Mira la programación en Red Uno Play