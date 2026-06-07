Conductor que invadió ciclovía en Cochabamba deberá pagar Bs 100 y enfrenta denuncia penal

Un hecho de total imprudencia al volante desató la indignación de la ciudadanía y la rápida reacción de las autoridades locales. La Alcaldía de Cochabamba informó que se procedió a sancionar a un conductor particular que invadió con su vehículo las vías exclusivas de la ciclovía de la ciudad, poniendo en serio peligro a los usuarios del sector.

Inicialmente, en estricto cumplimiento de la normativa municipal vigente, se le aplicó al infractor una multa administrativa de 100 bolivianos. Sin embargo, debido a la gravedad de la falta, las acciones del municipio no se detuvieron ahí.

Tolerancia cero: Denuncia penal por conducción peligrosa

El Director de Prensa e Imagen Corporativa de la alcaldía de Cochabamba, Juan José Ayaviri, condenó enérgicamente el accionar del chofer y explicó que se ha activado la vía judicial para sentar un precedente.

"Es lamentable y que desde el municipio condenamos enérgicamente que la ciclovía, que es un patrimonio de los cochabambinos sea utilizado de esta forma. Desde lo administrativo sí se hizo la multa, y se ha activado la vía penal para que responda también por este hecho, porque ha puesto en riesgo la vida de personas transeúntes", informó Ayaviri.

Las autoridades edilicias aseguraron que la maniobra irresponsable pudo haber tenido consecuencias fatales para los ciclistas que transitan diariamente por la ruta o para los grupos de jóvenes que realizaban actividades recreativas en ese preciso momento.

A la espera de la citación fiscal

El caso ya fue remitido a las instancias correspondientes del Ministerio Público para que el conductor asuma las consecuencias legales de sus actos.

"Se le ha iniciado un proceso penal por conducción peligrosa, que ya se ha hecho la denuncia correspondiente y seguramente en los siguientes días la fiscalía va a citar a esta persona para que explique o para que responda sobre este hecho que ha puesto en riesgo la vida de personas que estaban en ese momento utilizando la ciclovía", agregó el director municipal.

Con esta medida, la municipalidad busca concientizar a la población sobre el respeto estricto a las normas de tránsito y la protección de los espacios destinados a los peatones y ciclistas urbanos de la Llajta.

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